Парубий обвинил западных политиков в давлении на Зеленского

Киев, 17 октября. Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обвинил Запад в давлении на Киев из-за Донбасса. Информацией экс-депутат поделился в среду в эфире украинского радио.

По словам Парубия, некоторые западные политики договорились о принятии закона об амнистии ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом экс-депутат не стал называть их имена.

«Я, очевидно, не могу объявлять всех имен наших зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах (без сроков, когда они будут проведены согласно Закону о выборах), и об особом статусе (без условий и без терминов)», — заявил Парубий.

Контактная группа приняла 1 октября в Минске «формулу Штайнмайера», которая предусматривает отвод сил, предоставление Донбассу особого статуса и проведение выборов в регионе. Документ должен быть закреплен в законодательстве Украины.

После подписания «формулы» всеми сторонами мирного процесса в Киеве начались массовые акции протеста. Демонстранты обвинили власти в пораженческих настроениях и «предательстве». В понедельник, 14 октября, украинские националисты вышли на марш под лозунгом «Нет капитуляции», сообщает «Газета.ру».

Жители Донецкой и Луганской областей Украины в 2014 году отказались признавать пришедшее к власти в результате государственного переворота правительство. В ответ действующий на тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о проведении в регионе военной операции. Согласно данным ООН, за годы конфликта погибли более 13 тысяч человек.