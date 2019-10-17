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США введут новые санкции против Турции за операцию против курдов-террористов в Сирии

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США введут новые санкции против Турции за операцию против курдов-террористов в Сирии

Вашингтон, 17 октября. США готовы ввести новые санкции против Турции, если она не прекратит наступление на севере Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

Президент США Дональд Трамп в среду предупредил, что экономику Турции ждут «разрушительные» последствия, если переговоры американского вице-президента Майка Пенса с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом закончатся провалом.

Ранее глава Белого дома подписал указ о введении режима санкций в отношении Турции из-за ситуации на северо-востоке Сирии. Трамп описал широкий круг возможных санкций, включая финансовые. В санкционном списке уже оказались турецкие министерства обороны и энергетики, главы этих ведомств и зампред правящей Партии справедливости и развития.

США введут новые санкции против Турции за операцию против курдов-террористов в Сирии

Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. По словам Эрдогана, целью операции является борьба с курдами-террористами и боевиками запрещенной на территории России террористической организации ИГ1, сообщила «Газета.ру»

Согласно официальным заявлениям президента Турции Вооруженные силы республики планируют создать зону безопасности, которая займет участок в 30 км глубиной — вплоть до пролегающей вдоль границы с Сирией трассы М4. На этой территории Анкара планирует расселить до 2 млн сирийских беженцев, которые бежали в Турцию от войны и террористов. Кроме того, Анкара планирует создать буферную зону для предотвращения действий террористов из состава Рабочей партии Курдистана, YPG и ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Agence France-Presse
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