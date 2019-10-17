Томские ученые нашли способ решения проблемы нехватки питьевой воды

Москва, 17 октября. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали уникальные, экономичные и крайне компактные водоочистные комплексы, которые помогут обеспечить питьевой водой отдаленные населенные пункты, сообщает пресс-служба вуза.

По данным ООН, сегодня порядка двух миллиардов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. В 2017 году в Томской области начала действовать программа «Чистая вода». В 2019 году в области модернизировали водоочистные комплексы.

Ученые ТПУ смогли добиться того, чтобы очищенная вода сразу попадала в сеть водоснабжения, а не на крупные водоочистные станции.

«Уникальность заключается в высокой ресурсоэффективности, значительно сокращающей потребление электроэнергии и воды, компактности, адаптивности к различным исходным водам с различными загрязнителями», — цитирует РИА Новости слова главного инженера проекта Научно-производственной лаборатории «Чистая вода» ТПУ Андрея Матвеева.

Еще одним плюсом технологии является то, что она оснащена системой удаленного контроля и автоматизации. Кроме того, отечественные водоочистители, в отличии от зарубежных аналогов, потребляют значительно меньше энергии.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», ученые рассказали о том, как употребление воды из под крана влияет на возникновение рака. По словам исследователей, примеси в водопроводной воде стали причиной десятков тысяч онкологических заболеваний. Негативное влияние на здоровье человека, по словам ученых, оказывают канцерогенные химикаты, содержащиеся в водопроводной воде.

В середине сентября сообщалось, что врачи-дерматологи обратили внимание общественности на то, что современные люди моются несообразно загрязнению тела. Они напомнили, что слишком частый прием душа может навредить здоровью. Как уточнили ученые, ежедневное очищение тела выгодно только производителям мыла, геля для душа и шампуня. Из-за этого у организма снижается защитный барьер.