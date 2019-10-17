Сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об «углеродном сборе»

Москва, 17 октября. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Совет Федерации выступили с критикой законодательной инициативы Минэкономразвития об «углеродном сборе», так как законопроект негативно скажется на экономическом росте и повлечет увеличение энерготарифов.

Министерство предлагает установить максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий в 150 тыс. тонн СО2-эквивалента. За превышение квоты с 2025 года организации будут обязаны выплачивать «углеродный сбор».

Участники секции Совета Федерации по вопросам изменения климата направили рекомендации по доработке законопроекта руководителю аппарата кабмина Константину Чуйченко. В них сенаторы сообщили, что в документе нет «ясности относительно ставок устанавливаемого сбора, параметров расчета целевых показателей».

Член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов заявил газете «Известия», что законодательство должно быть направлено на внедрение энергоэффективных технологий, но не на введение дополнительных сборов. По его словам, инициатива может негативно повлиять на динамику роста российской экономики и создать дополнительную фискальную нагрузку на бизнес.

Сенатор отметил, что в действующей редакции инициатива вряд ли может быть поддержана. Спикер СФ Валентина Матвиенко поручила профильному комитету провести парламентские слушания по данному вопросу в ноябре.

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло сообщил изданию, что введение платы за углерод приведет к увеличению тарифов для населения и повышению цен на транспорт, продукцию металлургического комплекса и к росту инфляции. Согласно оценке Минэнерго, каждый рубль сбора увеличит тариф на 1,2 рубля.

По словам Довгялло, законопроект идет вразрез с введением моратория на дополнительные платежи для бизнеса и разговорами о регуляторной гильотине.

По данным Минприроды, в рамках Парижского соглашения по климату Россия к 2030 году должна уменьшить выбросы парниковых газов на 25-30% от уровня 1990 года.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российские ученые разработали схему работы теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которая позволит снизить выбросы СО2 и сократить затраты на топливо.