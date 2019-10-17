Эксперт рассказал, как РФ и Сирия обернули операцию Турции против курдов в свою пользу

Москва, 17 октября. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, какие преимущества получила Россия и Сирия от проведения Турцией антитеррористической операции «Источник мира» против курдских террористов на севере САР.

Ранее аналитики агентства Bloomberg заявили, что Россия получила стратегическое преимущество на Ближнем Востоке в результате начавшейся турецкой операции против курдских террористов в Сирии. По словам экспертов издания, Москва помогла армии президента САР Башара Асада взять под контроль земли, которые ранее были захвачены курдами.

Комментируя материал Bloomberg, Баранец в интервью «Ньюинформ» отметил, что Bloomberg за все время конфликта в Сирии «подыгрывает политике США и НАТО». По его мнению, утверждая, что турецкая операция дала какие-то преимущества российской стороне, «издание объективно объективно лишь наполовину».

«Преимущества заключаются в том, что курдов на протяжении нескольких лет активнейшим образом вооружали США. С этой точки зрения, было понятно, что США решили использовать курдов в своих целях, а стратегическая цель была в том, чтобы подбить армию Асада и добиться его свержения», — рассуждает эксперт.

Курды, по его словам, выступали в качестве ударной силы, помогающей коалиции, возглавляемой США, бороться с правительственными войсками Дамаска.

«И, естественно, как мы можем сегодня говорить, когда Эрдоган двинул на сирийских курдов, которые по сути работали против Башара Асада, на стороне которого стоит Россия, почему же это не может дать плюсы? Да, тут Bloomberg прав. По этой части Владимир Путин, а по сути Россия, обретает немало позитива, потому что Эрдоган в данном случае выступает помощником и России, и Сирии, и Ирана», — резюмировал он.

При этом Баранец напомнил, что Москва придерживается дипломатичной позиции. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Эрдогана проявить аккуратность в операции против курдских террористов.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 22 октября. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проведет в Сочи встречу с турецким коллегой. По словам представителя Кремля, на переговорах будет обсуждаться урегулирование в Сирии в свете антитеррористической операции турецких сил против курдов на северо-востоке САР.

На прошлой неделе на северо-востоке Сирии началась операция «Источник мира», проводимая вооруженными силами Турции, передавала «Газета.ру». Анкара заявила, что ее целью является зачистка территории от курдских вооруженных формирований, в первую очередь — «Сил демократической Сирии» (SDF), ранее пользовавшихся активной поддержкой со стороны США. Преимущественно курдские бандитские отряды вошли в этот район в ходе войны под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и начали наводить свои порядки в районе сирийско-турецкой границы, населенном арабами-суннитами.

В среду завершился восьмой день операции. Сирийская арабская армия (САА) впервые за пять лет вошла в город Ракка. Ранее Ракка была столицей террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), а в 2017 году была захвачена курдскими боевиками, поддерживаемыми международной коалицией во главе с США.

1 Организация запрещена на территории РФ.