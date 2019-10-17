Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

Вашингтон, 17 октября. В августе Россия увеличила объем вложений в государственные бумаги США до 9,3 млрд долларов. Такие данные приводятся в опубликованных накануне материалах Минфина Соединенных Штатов.

На долю краткосрочных облигаций пришлось 6,2 млрд долларов, долгосрочных — 3 млрд долларов.

Вклад России в американские государственные облигации вырос впервые за год. Весной 2018 года Москва начала сокращать вложения в госдолг США. В апреле прошлого года показатель сократился с 96 до 48,7 млрд долларов, в мае — до 14,9 млрд долларов. Крупнейшим держателем американских госбумаг остается Япония с показателем в 1,17 трлн долларов. Второе место занимает вложивший в ценные бумаги США 1,1 трлн долларов Китай.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что министр экономики РФ Максим Орешкин заявил о стремлении Москвы свести зависимость от США к минимуму. По его словам, Россия задумывается об использовании для глобальных транзакций рубля.