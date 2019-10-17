Коалиция уничтожила свой склад в Сирии, отступая из зоны операции Турции против курдов

Вашингтон, 17 октября. Склад боеприпасов, расположенный в Сирии и принадлежащий возглавляемой США коалиции, был уничтожен американскими самолетами во время выхода сил США из зоны проведения антитеррористической операции Турции против курдов. Об этом сообщает представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.

«Шестнадцатого октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолета F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар по цементному заводу Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить пригодность объекта для военного использования», — заявил он в Twitter.

По некоторым данным, уничтоженный объект принадлежал французской компании.

Как сообщала ранее газета «Известия», американский президент Дональд Трамп назвал вывод сил США с северо-востока Сирии «блестящим результатом». По его словам, теперь у США есть «хорошая позиция».

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции турецких вооруженных сил в Сирии «Источник мира» 9 октября. Турецкая сторона проводит ее с целью создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы и пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Глава Турции подчеркнул, что эта мера позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

Операция «Источник мира» проводится против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, а договаривались, включали террористов в свои ряды.

On Oct. 16, after all #Coalition personnel and essential tactical equipment departed, two Coalition F-15Es successfully conducted a pre-planned precision airstrike at the Lafarge Cement Factory to destroy an ammunition cache and reduce the facility’s military usefulness. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) October 16, 2019

1 Организация запрещена на территории РФ.