Переговоры Турции и Сирии могут пройти в Сочи 

Дамаск, 17 октября. Переговоры Дамаска и Анкары по ситуации вокруг операции турецких ВС на севере Сирии могут пройти в Сочи, сообщила советник президента Сирии по политическим вопросам Бусейна Шаабан.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что Россия готова оказать содействие в переговорах Турции и Сирии, чтобы наладить практическое сотрудничество на основе Аданского соглашения 1998 года.

«Российские друзья сегодня объявили, что пытаются организовать турецко-сирийскую встречу по вопросам безопасности в Сочи. Мы это услышали от русских, у нас нет никаких контактов с Анкарой», — заявила Шаабан в интервью телеканалу RT Arabic.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи 22 октября. В Кремле подтвердили, что в этот день запланированы переговоры между Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным, на которых будет обсуждаться урегулирование в Сирии в свете антитеррористической операции турецких сил против курдов на северо-востоке САР.

Контртеррористическая операция Турции «Источник мира» на севере Сирии началась 9 октября. Эрдоган уточнил, что она направлена против Рабочей партии Курдистана (Анкара считает РПК террористической организацией) и запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. После зачистки региона от арабско-курдских сил, по его словам, на этой территории планируется создать «зону безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сейчас в Турции.

По итогам восьмого дня операции министерство обороны Турции доложило о нейтрализации 653 курдских террористов.

Напомним, некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ1, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию «спящих ячеек» ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.