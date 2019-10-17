Ученые открыли новые устойчивые к радиации соединения

Нижний Новгород, 17 октября. Нижегородские ученые открыли новые устойчивые к радиации металлорганические соединения редкоземельных металлов.

«Столь высокая радиационная устойчивость поможет в будущем разработать установки для прямого преобразования ядерной энергии в электричество. Это позволит создать АЭС нового поколения», — цитирует одного из авторов исследования профессора Нижегородского государственного университета и Института органометаллической химии Российской академии наук (РАН) Михаила Бочкарева ТАСС.

Высокий уровень ионизирующего излучения угрожает работе космических кораблей и спутников в космосе наряду с механическими нагрузками, вакуумом и резкими перепадами температур. Два главных источника радиации — Солнце и космические лучи. Она опасна для экипажа космических кораблей, для обшивки и электронной аппаратуры аппаратов и беспилотных зондов.

Ученые активно работают над решением этой проблемы, создавая покрытия и наночастицы, способные поглощать ионизирующее излучение и не разрушаться. Бочкарев с коллегами экспериментировали с соединениями иттербия, церия, лантана, других редкоземельных металлов и ряда сложных фторорганических молекул.

По словам химика, неорганические соединения перечисленных элементов хорошо поглощают радиацию сами по себе. Но ученых интересовало, можно ли соединить вещества с органикой, чтобы ее не разрушали космические лучи, облучение сильными пучками гамма-излучения или иные формы ионизирующего излучения.

Исследователи облучали различные соединения органики и редкоземельных элементов мощными потоками гамма-квантов и нейтронов, наблюдая за тем, смогут ли молекулы выдержать превышающие смертельные для человека почти в тысячу раз дозы радиации. Эксперименты показали, что соединений органических молекул, церия и иттербия были стойки к действию радиации и не меняли структуры даже после поглощения свыше 900 Грэй ионизирующего излучения. Эта доза смертельна для большинства солнечных батарей и полупроводниковых электронных приборов.

Недостаток соединений заключается в том, что при облучении большим количеством нейтронов они становятся радиоактивными, так как часть атомов редкоземельных металлов превращается в нестабильные изотопы. Но это не приводит к разрушению молекул и не мешает им блокировать действие радиации.

Бочкарев отметил, что металлорганические комплексы редкоземельных металлов, в том числе лантаноидов обладают высокой радиационной устойчивостью. Эти вещества можно использовать в приборах для работы на АЭС и в космических аппаратах. Устройства на основе соединений также могут быть полезны на подвергшихся заражению территориях и на предприятиях по переработке и обогащению радиоактивных веществ.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что команда ученых из Великобритании и Украины создала из чернобыльской воды и пшеницы экспериментальную радиоактивно безопасную водку «Атомик».