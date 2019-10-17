Минобороны Турции сообщило о 653 ликвидированных боевиках-курдах в Сирии

Анкара, 17 октября. Министерство обороны Турции доложило о нейтрализации 653 курдских террористов в ходе операции против курдов на территории северо-восточной Сирии.

«Общее число террористов РПК/PYD-YPG (Рабочей партии Курдистана/ сирийской курдской партии «Демократический союз» — сил самообороны сирийских курдов), которые были нейтрализованы в ходе успешно продолжающейся операции «Источник мира», достигло 653», — сообщает турецкое военное ведомство.

Ранее приводилось сообщение министерства обороны Турции о 611 ликвидированных курдских боевиках. Сейчас действия ведутся на восточном берегу реки Евфрат. Отметим, что незадолго до начала операции северо-восток Сирии покинули американские войска. Как сообщала ранее газета «Известия», в эту среду сирийские силы вошли в город Кобани, расположенный на границе с Турцией.

Напомним, на прошлой неделе Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. В Анкаре заявили, что действия направлены против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с членами «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в России).

Сообщалось, что курдские вооруженные формирования оказывали помощь членам ИГ1, доставляя их на американские базы.

Турецкие власти рассчитывают создать зону безопасности на границе с Сирией, а также заблокировать трассу М-4, которой пользуются террористы для передвижения и доставки оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.