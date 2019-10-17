Венесуэла готова передать «Роснефти» государственную нефтедобывающую компанию

Каракас, 17 октября. Венесуэла собирается передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщает газета El Nacional со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что власти Венесуэлы рассчитывают, что взамен Россия спишет долг Каракаса перед Москвой. По предварительной информации, инициативу Венесуэлы власти России восприняли скорее положительно, и Боливарианскую Республику уже посетили несколько комиссий для оценки ситуации в PDVSA, а также жизнеспособности данного соглашения. Как сообщают СМИ, российские специалисты пришли к выводу, что необходимо существенно сократить штат компании, чтобы вернуть ей конкурентоспособность.

Сейчас обе стороны, предположительно, ищут законные способы передать контроль над компанией «Роснефти», не прибегая к приватизации. Отмечается, что по законам Венесуэлы данная сделка должна быть одобрена Национальной ассамблеей (парламентом страны), которая в настоящий момент контролируется оппозицией.

Отметим, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле, США ввели санкции в отношении PDVSA, а также заморозили активы компании на сумму семь миллиардов долларов.

Как писала газета «Известия», в начале этого месяца Россия и Венесуэла заключили в общей сложности 264 соглашения. Эти соглашения были подписаны по итогам встречи российского вице-премьера Юрия Борисова, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и венесуэльского вице-президента по вопросам экономики и финансов Тарека Эль-Айссами.