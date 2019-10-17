Турецкая армия начала массированное наступление на курдов в Рас-аль-Айне

Хасака, 17 октября. Турецкая армия в рамках антитеррористической операции «Источник мира» начала массированное наступление по всем флангам на город Рас-аль-Айн на севере провинции Хасака.

Как сообщают военные источники в Twitter, турецкая армия начала наступление на Рас-аль-Айн с четырех флангов. В наступлении задействованы артиллерия, танки, гаубицы, беспилотники и авиация.

Вечером в среду сообщалось о продолжающихся боях между вооруженными силами Турции и курдскими бандгруппам к югу от Рас-аль-Айна.

В среду завершился восьмой день контртеррористической операции армии Турции «Источник мира». Сирийская арабская армия (САА) впервые за пять лет вошла в город Ракка. Ранее Ракка была столицей террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), а в 2017 году была захвачена курдскими боевиками, поддерживаемыми международной коалицией во главе с США.

Также стало известно, что военная полиция России располагается в 30 километрах от города Кобани, что на сирийско-турецкой границе. Чуть позже к россиянам присоединятся подразделения Сирийской арабской армии. Ожидается, что армейские части войск САР займут позиции на границе с Турцией и возьмут под контроль участок магистрали, связывающей Алеппо и Хасаку, в этой местности.

На прошлой неделе на северо-востоке Сирии началась операция «Источник мира», проводимая вооруженными силами Турции, передавала «Газета.ру». Анкара заявила, что ее целью является зачистка территории от курдских вооруженных формирований, в первую очередь — «Сил демократической Сирии» (SDF), ранее пользовавшихся активной поддержкой со стороны США. Преимущественно курдские бандитские отряды вошли в этот район в ходе войны под предлогом борьбы с ИГ1 и начали наводить свои порядки в районе сирийско-турецкой границы, населенном арабами-суннитами.

1 Организация запрещена на территории РФ.