В Сети посмеялись над играми Зеленского с молотком в латвийском сейме 

Москва, 17 октября. Президент Украины Владимир Зеленский стал объектом насмешек в соцсетях после того, как решил поиграть с молотком в сейме во время рабочего визита в Латвию.

Российский телеведущий Владимир Соловьев опубликовал на своей странице в Instagram видео с Зеленским.

«Зеленский в парламенте Латвии играл с молоточком», — подписал Соловьев ролик.

На видео украинский президент разговаривает с одним из депутатов. Он поинтересовался, какой стороной молотка следует бить, а затем попробовал ударить им.

Читателей страницы Соловьева рассмешило опубликованное видео. В комментариях большинство из них припомнили украинскому президенту его выступления в КВН и съемки в комедиях.

«Есть такая работа играть. И сразу вдохновение появляется», — отметил пользователь под ником dev779com.

«А разве он еще что-то может?!» — иронизирует ingridvaldman.

«КВН — все еще», — прокомментировал ildargaliev.

«А Володя все играется, весело ему!!! Весельчак однако парень», — написал dvijock.

Некоторые обратили внимание, что такое поведение лидера европейской страны неуместно.

«И это президент «европейской страны»? Дайте уже ребенку погремушки и пусть идет лесом, позорище какое-то», — негодует na.ta_367.

«Дайте ему киянку и на стройку его в Москву», — поддержал ее ggulov1900umeda.

Другие же заподозрили Зеленского в употреблении запрещенных веществ.

«Люди, один вижу, что он наркоман? Особенно видно было на пресс-конференции 14 часов (или сколько там). Любому наркологу покажите и он подтвердит», — написал khvostovkonstantin1571.

Отметим, летом в Сети появилось видео, на котором запечатлено совещание Закарпатской таможни в Ужгороде. На мероприятии глава украинского государства ведет себя необычно. Так, украинский лидер явно нервничает, осматривается и пьет слишком много воды. Ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Некоторые участники дискуссии решили, что поведение президента Украины вызвано усталостью. Другие комментаторы предположили, что Зеленский может принимать какие-то сильнодействующие препараты.