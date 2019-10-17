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Более 35 паломников погибли в крупном ДТП в Саудовской Аравии

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Более 35 паломников погибли в крупном ДТП в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 17 октября. Как минимум 36 паломников из Азии и с Ближнего Востока погибли в крупном ДТП, случившемся в Саудовской Аравии. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны. В свою очередь, полиция Саудовской Аравии подтвердила гибель 35 человек.

По данным местной прессы, инцидент произошел на трассе между Меккой и Мединой. Автобус, в котором ехали паломники из стран Азии и Ближнего Востока, столкнулся с грузовиком. Сильный удар привел к тому, что транспортное средство загорелось.

В автобусе находилось сорок человек, все они направлялись на малый хадж (умру). Четверо пострадавших были доставлены в больницу, пишет «Газета.ру».

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало о крупном ДТП с участием автобуса в Самаре. По предварительной информации, водитель транспортного средства двигался по маршруту №41 и потерял управление. В результате автобус снес столб и опрокинул его на себя.

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Источник: ТАСС
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