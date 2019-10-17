Россия обернула операцию Турции против курдов на пользу Сирии

Москва, 17 октября. Военная операция Турции против курдских террористов в Сирии отвечает стратегическим целям России в Сирии, считает член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Эксперты агентства Bloomberg назвали президента РФ Владимира Путина «хозяином» Ближнего Востока, поскольку Москва смогла успешно воспользоваться кризисом, чтобы помочь войскам сирийского президента Башара Асада взять контроль над территорией, которую ранее удерживали курдские боевики.

Перенджиев в интервью «Экономике сегодня» отметил, что для того, чтобы разобраться в сути происходящих в Сирии событий, нужно понять роль в них курдских боевиков. Он напомнил, что сейчас в САР курды составляют лишь 8-9% населения. С началом войны они «решили, что это их шанс добиться автономии, а затем и долгожданного собственного государства». Именно для этого создавались боевые отряды, сделавшие ставку на сотрудничество с Вашингтоном.

Политолог при этом подчеркивает, что «боевые формирования курдов стали лишь одним из инструментов, которыми Штаты добивались своих целей в Сирии». Курдские боевики договаривались с подразделениями террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), захватывали по указу США территории, зачищали районы, выпускали союзнические отряды террористов из окружения.

В материале Bloomberg указывалось, что операция Турции подарила Москве стратегическое преимущество на Ближнем Востоке: были вытеснены два подразделения американского контингента, покинувшие Сирию, чтобы не попасть под огонь армии Турции. Сирийская армия совместно с российскими военными смогли взять под контроль удерживаемые курдскими боевиками территории.

«Россия столь хитро разыграла американо-курдо-турецкую партию в Сирии, что вывела в плюс откровенно негативные, на первый взгляд, сценарии», — подчеркивает Перенджиев.

Политолог добавил, что США, цинично предавшие с своих союзников курдов, дали возможность России «вернуть сирийской армии стратегические территории, богатые ресурсами».

Политолог подчеркивает, что «столь тонкая операция» Минобороны РФ снизит уровень террористической угрозы в САР и будет способствовать мирному урегулированию конфликта.

«Безусловно, эта заслуга России замечена всеми игроками региона, сделаны соответствующие выводы. Имидж Москвы как миротворца, успешного дипломата и надежного партнера на Ближнем Востоке в последние годы стремительно укрепляется», — подытожил Перенджиев.

Турция 9 октября начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ1, передавала «Газета.ру».

Согласно официальным заявлениям Эрдогана, зона безопасности, которую планируют создать турецкие силы, займет участок в 30 км глубиной — вплоть до трассы М4, пролегающей вдоль границы с Сирией. На этой территории Турция планирует расселить до 2 млн сирийских беженцев, которые ранее бежали от войны и террористов в Турцию и теперь могут массово хлынуть в Европу. Кроме того, цель операции Анкары — создать буферную зону для предотвращения действий террористов из состава Рабочей партии Курдистана, YPG и ИГ.

В среду в Сирии завершился восьмой день операции «Источник мира». Сирийская арабская армия (САА) впервые за пять лет вошла в город Ракка. Сначала Ракка была столицей ИГ, однако в 2017 году была захвачена курдскими боевиками, поддерживаемыми международной коалицией во главе с США. Город был разрушен и буквально стерт с лица земли. Курды вывезли остатки боевиков ИГ из Ракки и инкорпорировали в свои отряды.

В то же время стало известно, что военная полиция России располагается в 30 километрах от города Кобани, что на сирийско-турецкой границе. Чуть позже к россиянам присоединятся подразделения САА. Колонна САА отправилась в Кобани из города Манбидж на другой стороне Евфрата, над которым накануне впервые с 2012 года был поднят государственный флаг Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.