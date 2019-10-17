Путин поручил правительству регулярно проверять, как ведет себя молодежь в Интернете

Москва, 17 октября. Правительство России должно проводить регулярные исследования, чтобы иметь актуальные и подробные данные о том, как молодежь ведет себя в Интернете. Соответствующее распоряжение отдал российский президент Владимир Путин.

По итогам заседания президентского совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, российский президент отдал поручение проводить регулярные исследования поведения молодежи в Интернете, а также ее потребительских предпочтений.

Заседание совета прошло 4 июля 2019 года, в этот вторник документ был опубликован на сайте Кремля, пишет телеканал «360».

Задачей данного исследования названо «повышение уровня информированности» органов государственной власти и учебных заведений о том, как именно Интернет влияет на формирование взглядов подрастающего поколения.

Кроме того, Путин поручил создать центр на базе некоммерческой организации, задачей которого станет «производство контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи» и его распространение в Рунете. Отчет о проделанной работе правительство должно представить до 1 декабря 2019 года.

Напомним, что в начале месяца президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал идею проведения нового форума в Сочи с одноименным названием. Новый молодежный российский форум начнет свою деятельность уже в следующем году. Идею об открытии дополнительной площадки для молодежи высказал победитель первого конкурса «Лидеры России», советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев.