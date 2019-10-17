Названа дата встречи Эрдоган и Путина в Сочи

Анкара, 17 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи 22 октября, сообщила администрация турецкого лидера.

«Наш президент планирует нанести визит в Сочи 22 октября» — говорится в заявлении администрации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проведет в Сочи встречу с турецким коллегой. По словам представителя Кремля, на переговорах будет обсуждаться урегулирование в Сирии в свете антитеррористической операции турецких сил против курдов на северо-востоке САР.

О предстоящей встрече Путин и Эрдоган договорились в телефонном разговоре, который состоялся во вторник по инициативе турецкой стороны. Лидеры обсудили ситуацию в Сирии и действия турецких военных на территории САР. В завершении диалога Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков, комментируя предстоящие переговоры в Сочи, отметил, что Россия и Турция уже пришли к согласию в том, что касается операции «Источник мира». Однако остались еще некоторые неурегулированные вопросы, считает Марков, в том числе вопрос контроля над городом Манбидж. Эти темы и будут затронуты на встрече Путина и Эрдогана.

Турция 9 октября начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), передавал RT.

Напомним, некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ1, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию «спящих ячеек» ИГ.

Согласно официальным заявлениям Эрдогана, зона безопасности, которую планируют создать турецкие силы, займет участок в 30 км глубиной — вплоть до трассы М4, пролегающей вдоль границы с Сирией. На этой территории Турция планирует расселить до 2 млн сирийских беженцев, которые ранее бежали от войны и террористов в Турцию и теперь могут массово хлынуть в Европу.

Кроме того, цель операции Анкары — создать буферную зону для предотвращения действий террористов из состава Рабочей партии Курдистана, YPG и ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.