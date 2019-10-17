Боевики активизировались в Латакии после начала операции Турции против курдов в Сирии

Дамаск, 17 октября. Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в России) возобновили свою деятельность в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что террористы вновь начали вести разведывательную деятельность в данном регионе. Кроме того, они перебросили около пяти единиц бронетехники и двух установок РСЗО в окрестности населенного пункта Кбана. По словам Бакина, это может говорить о том, что террористы готовят новые диверсии, пишет газета «Известия».

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. РФ проводила операцию против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1) с сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада. В результате успешных действий ВКС РФ страна была практически полностью освобождена от боевиков ИГ.

На прошлой неделе на северо-востоке Сирии началась операция «Источник мира», проводимая вооруженными силами Турции. Анкара заявила, что ее целью является зачистка территории от курдских вооруженных формирований, в первую очередь — якобы «оппозиционных» «Сил демократической Сирии» (SDF), ранее пользовавшихся активной поддержкой со стороны США. Преимущественно курдские бандитские отряды вошли в этот район в ходе войны под предлогом борьбы с ИГ (запрещена в РФ) и начали наводить свои порядки в районе сирийско-турецкой границы, населенном арабами-суннитами.

1 Организация запрещена на территории РФ.