«Пиарщики» Заворотнюк отнесли к фейк-ньюс защищавшие актрису СМИ

Москва, 17 октября. Команда, заявляющая о поддержке актрисы Анастасии Заворотнюк, завела в соцсети Instagram рубрику «фейк-ньюс». При этом «пиарщики» актрисы заклеймили «несоответствующими действительности» СМИ, пытавшиеся защитить Заворотнюк от слухов и домыслов.

Во вторник издание Nation News опубликовало материал, в котором журналист развенчал появившийся в СМИ миф о якобы «тайном погребении» Заворотнюк. Слухи, порочащие имя семьи актрисы, были развенчаны. Однако «пиарщики» артистки отнесли опубликованный текст к разряду фейк-ньюс.

Материал Nation News был опубликован после появившихся сообщений в прессе о смерти и похоронах актрисы на «тайной» могиле кладбища в деревне Анкудиново. Журналист издания побывал в этом месте и доказал, что все это домыслы и ложь. Однако создатели паблика Заворотнюк не стали разбираться в деталях и отнесли с трудом добытый материал к разряду фейков.

Сообщения о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стали появляться в августе. В прессу просочилась информация, что у звезды «Моей прекрасной няни» диагностировали рак мозга.

Ранее анонимный Telegram-канал «НеМалахов», основываясь на том, что родные Заворотнюк ничего не говорят о ее состоянии, сообщил, что актриса якобы уже умерла и была тайно похоронена на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, где покоятся отец и брат звезды. Кроме того, авторы канала предположили, что Заворотнюк могли кремировать, поэтому никто ничего не знает о «тайных похоронах».

Попытки анонимов «похоронить» звезду сериала «Моя прекрасная няня» без какой-либо официальной информации возмутили пользователей соцсетей. Россияне пристыдили распространителей фейков и призвали их не вмешиваться в семейные дела Заворотнюк.

Только во вторник представители Заворотнюк дали первый официальный комментарий о состоянии ее здоровья. Как сообщал RT, в размещенном в соцсетях заявлении подтверждается, что она действительно проходит лечение. Однако представители актрисы опровергли появившуюся в СМИ информацию, что она якобы находилась в коме или была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.