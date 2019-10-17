Зеленский назвал условия отвода украинских войск от линии соприкосновения с ЛНР и ДНР

Киев, 17 октября. Украинские власти начнут отвод войск от линии соприкосновения с ДНР и ЛНР после того, как ОБСЕ сообщит о семи днях соблюдения тишины. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Семидневный срок тишины — это не новость для Украины и всех участников минской контактной группы. Поэтому мы будем ждать семь дней тишины, это должны зафиксировать представители ОБСЕ, что семь дней не было выстрелов», — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, Киев готов законодательно принять «формулу Штайнмайера» только после переговоров и достижения договоренностей в нормандском формате. Как заявили ранее в Верховной раде, во время этого саммита Украина предпримет попытки изменить подходы к выполнению Минских соглашений.

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал RT, что из поведения украинских властей можно сделать вывод о том, что они не собираются соблюдать свои обязательства. Кроме того, он отметил, что встреча в нормандском формате без реализации договоренностей не будет иметь смысла.

«Формула Штайнмайера», получившая свое название по имени федерального президента Германии, была согласована контактной группой по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе. После подписания формулы Киевом в украинской столице и других городах страны прошли акции протеста против этого решения.