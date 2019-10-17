Баранец связал сроки завершения операции Турции против курдов с успехами сирийской армии

Москва, 17 октября. Военный обозреватель Виктор Баранец считает, что прогнозы о сроках завершения турецкой операции против курдских террористов в Сирии делать пока рано.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара будет вести антитеррористическую операцию «Источник мира» до полного вытеснения террористов. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в интервью журналу «Слово и Дело» сообщил, что прогнозы о сроках завершения операции в Сирии делать пока не стоит.

Как уточнил эксперт, в настоящее время армия Турции движется с севера на юг, оттесняя курдских боевиков. При этом он подчеркнул, что нельзя исключать, что курды смогут проникнуть в срединную Сирию, или даже в Южную Сирию.

«Но нельзя же говорить, что войска Эрдогана получат право проходить по всей территории Сирии. Ни в коем случае», — добавил Баранец.

По его словам, продолжительность турецкой операции зависит от действий Сирийской арабской армии (САА). Сейчас сирийские бойцы продвигаются в северном направлении, освобождая ранее захваченные курдами населенные пункты.

Согласно планам властей Турции, на освобожденных от террористов районах планируется расселить сирийских беженцев. Они бежали с территории Сирии не только от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), но и от произвола новых курдских властей.

Турция 9 октября начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ1, передавал RT.

Напомним, некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию «спящих ячеек» ИГ.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, по всей Сирии прошли митинги в поддержку САА и против курдских и американских оккупантов. В частности, 15 октября в Маррате более тысячи человек вышли на улицы в протест пребывания американских войск и курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.