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Армия Сирии вошла в ранее занятый курдами Кобани на границе с Турцией

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Армия Сирии вошла в ранее занятый курдами Кобани на границе с Турцией

Дамаск, 16 октября. Сирийские войска вошли в пограничный с Турцией город Айн-эль-Араб (известен также под курдским названием Кобани), который ранее занимали курды. Об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

«Части сирийской армии вошли в город Айн-эль-Араб на северо-востоке провинции Алеппо», — сообщает сирийское телевидение.

Войска Сирии занимают регион для защиты мирного населения в свете антитеррористической операции ВС Турции против курдских бандформирований.

Ранее газета «Известия» сообщала, что стало известно о дате визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, цель которой — очистка территории от вооруженных арабско-курдских формирований, а также ликвидация «террористических коридоров», ведущих на территорию Турции.

В годы войны на территории Сирийской Арабской Республики боевики SDF, которые активно сотрудничали с террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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