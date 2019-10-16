Путин и Эрдоган обсудят урегулирование в Сирии на фоне операции Турции против курдов

Москва, 16 октября. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут в Сочи встречу, на которой будет обсуждаться урегулирование в Сирии в свете антитеррористической операции турецких сил против курдов на северо-востоке САР. Об этом сообщает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Эрдоган прибудет в Сочи 22 октября. О встрече два лидера договорились во время телефонного разговора, который состоялся накануне по инициативе турецкой стороны.

«Будут (обсуждаться вопросы сирийского урегулирования)», — сказал Песков.

Напомним, что Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Ранее президент США Дональд Трамп фактически дал Анкаре карт-бланш на наведение порядка в приграничных областях, но затем решил отыграть назад, выступив с угрозами в адрес Турции. Однако попытка США протащить антитурецкое заявление в Совбезе ООН провалилась из-за твердой позиции России.

Курдские формирования на севере Сирии фактически оккупировали регион, подвергая дискриминации коренное арабское население. Кроме того, они предпочитают не воевать с террористической группировкой ИГ1 (запрещена в РФ), как это делает Сирийская арабская армия (САА). Обычно они договариваются с боевиками, что позволяет курдским радикалам заходить на все новые и новые территории республики, пишет «Газета.ру». Так, в 2017 году курдам удалось захватить наиболее важные регионы на восточной стороне Евфрата, в том числе и нефтяные поля Аль-Омар и Аль-Танак.

1 Организация запрещена на территории РФ.