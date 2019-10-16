Юморист Винокур оценил сообщения о размере его пенсии

Москва, 16 октября. Российский юморист Владимир Винокур отреагировал на сообщения СМИ о размере его пенсии в 10 тысяч рублей. По словам артиста, у него вообще нет пенсии.

Ранее в СМИ появилась информация, что размер пенсии народного артиста РСФСР Винокура составляет всего 10 тысяч рублей.

«Размер моей пенсии, конечно, придумали. У меня ее вообще нет», — заявил URA.RU артист.

Юморист при этом дал понять журналистам, что шутит. По его словам, он предпочел бы отдохнуть, чем читать все, что пишут в СМИ.

Ранее стали известны суммы пенсий некоторых российских звезд. В частности, во вторник сообщалось, что заслуженный артист России Борис Моисеев, справивший в этом году 65-летний юбилей, получает на пенсии 50 тысяч рублей, передавала «Газета.ру». Напомним, что Моисеев категорически отказался возвращаться на сцену, заявив минувшим летом, что для него выступления остались в прошлом.

Незадолго до этого известный американский актер Стивен Сигал признался, что ничего не знает о своей пенсии. 67-летний актер сообщил журналистам, не в курсе существует ли она вообще.

«Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я молодой», — сказал Сигал.

Отметим, ранее представитель ПФР сообщал о предполагаемом размере социальной пенсии американского актера. Так, при наличии прописки в России Сигал сможет претендовать на пять тысяч рублей в месяц.