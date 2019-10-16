Минэкономразвития РФ предложило продавать изъятые у коррупционеров квартиры

Москва, 16 октября. Квартиры и дома, изъятые у коррупционеров, могут разрешить выставлять на продажу. С соответствующим предложением выступило Минэкономразвития РФ.

На федеральном портале проектов нормативных и правовых актов был размещен документ, в котором ведомство предложило внести поправки в законы «О приватизации жилищного фонда» и «О приватизации государственного и муниципального имущества». Согласно приложенной к нему пояснительной записке, отмечается, что сейчас государство владеет несколькими десятками конфискованных объектов недвижимости, и это количество, вероятно, будет увеличиваться. В действующем законодательстве процедура, как и основания, для продажи такой недвижимости пока не прописаны.

В настоящее время конфискованная в рамках дел о коррупции недвижимость может быть использована лишь бесплатно – для социальных и государственных нужд. В министерстве полагают, что это нецелесообразно. Ведомство подчеркнуло, что появление в законодательстве понятия конфискованной и изъятой жилой недвижимости, обращенной в собственность государства, и реализация которой возможна исключительно на торгах, позволит увеличить доходы бюджета. Отмечается, что новые нормы могут вступить в силу уже в 2020 году.

Напомним, что ранее министр экономического развития России Максим Орешкин предложил минимизировать зависимость страны от американской валюты путем привлечения инвестиций через рублевые расчеты.