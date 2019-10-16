ГИБДД будет по-новому замерять превышение скорости

Москва, 16 октября. Камеры-треноги в России планируют заменить камерами-балками, которые будут крепиться на патрульных автомобилях, об этом сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников на конференции в Екатеринбурге, проходящей в рамках международной специализированной выставки «Дорога-2019».

Как сообщает «Коммерсант», Черников рассказал, что Госавтоинспекция рассматривает новый способ контроля нарушителей в транспортном потоке. Речь идет об установке сигнальной балки со встроенной камерой на патрульный автомобиль. По мнению главы ГИБДД, такие приборы могут в перспективе прийти на смену переносным камерам на треногах.

«Они снимают все вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют. Думаю, что в следующем году такие балки сможем ставить на новые патрульные машины», — сообщил Черников.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, поддержав идею ГИБДД, все же высказал ряд опасений. В частности, по его словам, точность измерений может быть низкой, если данные о собственной скорости берутся с GPS и из бортового компьютера машины.

Ранее Госавтоинспекция отправила в регионы разъяснения по поводу того, как вести себя с вынесением штрафов за нарушения, которые были совершены в непогоду и зафиксированы камерами на дорогах. Как сообщал RT, в ГИБДД обратили внимание, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя. А также если отсутствуют предупреждающие знаки о работе фиксирующего комплекса.

В конце сентября стало известно о еще одном новшестве. Черников сообщил, что российские автомобилисты смогут предъявлять водительские права с экрана смартфона. Как сообщала «Газета.ру», предполагается, что электронное водительское удостоверение будет действовать наравне с привычной пластиковой карточкой. Если владелец электронных прав захочет выехать за границу, то он сможет оформить себе «классические» права на физическом носителе.