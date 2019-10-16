Трамп грозит Турции новыми санкциями на фоне операции против курдов в Сирии

Вашингтон, 16 октября. Президент США Дональд Трамп пообещал Турции «опустошительные санкции», если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться по Сирии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время встречи в Анкаре.

Свое заявление Трамп сделал на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Белом доме.

«Я думаю, что у них (Пенса и Эрдогана, — прим. ФАН) будет успешная встреча. Если же нет, санкции, пошлины и другие меры, которые мы приняли и примем в отношении Турции, станут опустошительными для турецкой экономики», — заявил американский президент.

Ранее Трамп подписал указ о введении ограничительных мер против Турции в связи с антитеррористической операцией Анкары на севере Сирии. Подписанное президентом распоряжение дает возможность министерству финансов и Госдепартаменту вводить санкции против любых организаций и лиц, связанных с официальной Анкарой.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, цель которой — очистка территории от вооруженных арабско-курдских формирований, а также ликвидация «террористических коридоров», ведущих на территорию Турции.

В годы войны на территории Сирийской Арабской Республики боевики SDF, которые активно сотрудничали с террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население.

1 Организация запрещена на территории РФ.