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Путин поручил кабмину решить вопрос доступности образования в суворовских училищах

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Путин поручил кабмину решить вопрос доступности образования в суворовских училищах

Москва, 16 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о повышении доступности образования в суворовских училищах.

В тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля, говорится, что правительству РФ поручено «рассмотреть вопрос о повышении доступности образования» в суворовских военных училищах, кадетских корпусах. Речь идет о таких категориях граждан, как несовершеннолетние из неблагополучных или малообеспеченных семей и из многодетных семей.

Кабмину предстоит отчитаться о проделанной работе до 1 февраля следующего года.

Путин поручил кабмину решить вопрос доступности образования в суворовских училищах

Кроме того, глава государства поручил правительству представить предложения по созданию системы мотивации классных руководителей в целях повышения эффективности воспитательной работы. Доклад должны будут представить российскому лидеру до 1 марта следующего года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Также кабмину предстоит проработать вопрос о развитии психологической службы в системе общего и профессионального образования.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что лидерами по исполнению расходов бюджета на 1 октября стали нацпроекты «Здравоохранение» и «Наука». Расходы по этим направлениям были исполнены на 67,5% и 66,2% соответственно к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью.

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