В МИД РФ объяснили, почему дипломатов из США сняли с поезда в Северодвинске

Москва, 16 октября. Американские дипломаты, снятые с поезда в Архангельской области, уведомили Минобороны РФ о планах посетить Архангельск, однако отправились в Северодвинск, заявили в пресс-службе министерства иностранных дел России.

Ранее стало известно, что трех американских дипломатов сняли с поезда, который следовал из Неноксы в Северодвинск.

«Это была официальная поездка и они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск. Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации», — пояснили в МИД России.

Ранее СМИ сообщили, что 14 октября военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данн не смогли предоставить документы, необходимые для пребывания в городе, находящемся в перечне территорий РФ с регламентированным посещением для иностранных граждан.

Источник Федерального агентства новостей позднее подтвердил, что сотрудников американского посольства обвинили в совершении административного преступления по пункту 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ».

Комментируя инцидент в беседе с ФАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин подчеркнул, что американские дипломаты легко отделались, потому что в советские времена откровенный промышленный шпионаж в оборонной отрасли мог бы стоить им жизней.

Парламентарий призвал российских правоохранителей провести расследование появления сотрудников посольства США в Северодвинске.