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Пранкер Вован раскритиковал желающих хайпануть на теме здоровья Заворотнюк

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Пранкер Вован раскритиковал желающих хайпануть на теме здоровья Заворотнюк

Москва, 16 октября. Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) раскритиковал желающих словить хайп на теме здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк.

Пранкер подчеркнул, что, говоря о личном пространстве, ему не нравится тема любовных отношений и болезней. По его словам, ему предложили за вознаграждение позвонить родственникам больной Жанны Фриске и «узнать какую-либо информацию» о ее состоянии, но он отказался.

Вован добавил, что никогда не использует нечестных приемов, чтобы выяснить какие-то подробности личной жизни звезд.

«Это, возможно, принесет деньги, если продать такой материал СМИ. Но репутация для нас дороже, и признаюсь, неприятно соваться в такие отвратительные темы», — пояснил Кузнецов в эфире радио Sputnik.

Он также рассказал о технологии получения «черного» эксклюзива. По его словам, журналисты, представляясь поклонниками артистов, идут в больницу с букетом, проходят в палаты к звездам и интересуются их здоровье. Некоторые начинают рассказывать, а у журналиста в это время работает диктофон или камера, добавил пранкер.

Сообщения о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стали появляться в августе. В прессу просочилась информация, что у звезды «Моей прекрасной няни» диагностировали рак мозга. При этом однозначных комментариев от родственников звезды так и не было.

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Источник: Sputnik
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