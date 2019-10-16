«Яндекс» назвал последствия закона о значимых сайтах

Москва, 16 октября. Изменения в акционерной структуре «Яндекса» в случае принятия законопроекта о значимых информресурсах чреваты тем, что компания не будет развивать экспериментальные сервисы, заявила генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина.

По словам Буниной, в случае принятия закона новые сервисы «Яндекса» не будут развиваться. Кроме того, это грозит оттоком сотрудников за границу, считает гендиректор компании.

«А дальше компания превратится в угрюмый унылый поисковик, в котором можно что-то найти и все. «Яндекс — найдется что-нибудь», — заявила Бунина.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о значимых для информационной инфраструктуры ресурсах. Согласно проекту, владеть ресурсом может лишь компания с долей иностранного капитала менее 20%. Под действие закона попадают ориентированные на российский рынок IT-компании, в том числе «Яндекс» и Mail.ru Group.

В конце сентября «Яндекс» попал в список Forbes, журнал назвал российские компании с лучшей репутацией. Согласно результатам исследования рынка, аэропорт «Домодедово» потеснил компанию с первой строчки рейтинга. Однако в секторе высоких технологий «Яндекс» продолжает удерживать лидерство, обгоняя Mail.ru и «Лабораторию Касперского».