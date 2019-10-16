Житель башкирского села избил водителя скорой помощи, приехавшего помочь его жене

Уфа, 16 октября. Нетрезвый житель села в Башкирии избил водителя скорой помощи, который прибыл по вызову, чтобы помочь его жене. Как сообщается, водитель помогал фельдшеру грузить в автомобиль пострадавшую женщину с переломом ноги, когда на них напал ее супруг. Об этом сообщает профсоюз работников здравоохранения республики.

Инцидент произошел 9 октября в одном из сел Чекмагушевского района Башкирии. Местная жительница сломала ногу,и на вызов приехала бригада скорой помощи, состоявшая из водителя и фельдшера. Женщина согласилась ехать в больницу, однако в разговор вмешался ее нетрезвый муж, грубо потребовавший, чтобы его тоже посадили в машину.

«Он оттолкнул водителя, который помогал фельдшеру втащить тележку с больной в машину скорой помощи, а затем нанес ему удары по голове и лицу. Несмотря на травмы, водитель доставил пострадавшую в больницу, где ей оказали помощь. Местные доктора диагностировали у водителя ушибы верхнего века, головы и колена, предварительный диагноз – сотрясение головного мозга», — сообщили в профсоюзе работников здравоохранения Башкирии.

Отмечается, что юристы организации уже подготовили и направили заявление о нападении на сотрудника медицинского учреждения в районную прокуратуру, пишет «Газета.ру».

Напомним, что ранее СМИ сообщали о задержании 23-летней жительницы башкирского Октябрьска, которая избила фельдшера металлическим прутом, а затем заперла его в квартире до появления полиции.