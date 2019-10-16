РФ и Саудовская Аравия Москва будут совместно развивать инновационные проекты

Москва, 16 октября. Россия и Саудовская Аравия договорились развивать совместные проекты в сферах искусственного интеллекта и «умного» города, сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ.

В ходе государственного визита в Саудовскую Аравию министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков подписал с министром связи и информационных технологий Саудовской Аравии Абдуллой Амером Аль-Свахом исполнительную программу технологического сотрудничества и меморандум о сотрудничестве в области массовых коммуникаций.

В министерстве выразили уверенность, что подписанные соглашения придадут «импульс развитию российско-саудовских отношений в области ИКТ». Следующим шагом станет реализация совместных проектов. Речь идет об искусственном интеллекте, технологии распознавании лиц, «умных» городах, а также использовании инновационных технологий в сельском хозяйстве.

Согласно подписанному меморандуму, сотрудничество стран в медиасфере будет расширяться: для журналистов будут организованы пресс-туры, стажировки, различные конференции и форумы.

Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию с официальным визитом, сообщала «Газета.ру».

Глава государства в понедельник прибыл на переговоры во дворец Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Эр-Рияде. Aurus российского лидера по дороге к резиденции сопровождали 12 всадников на арабских скакунах. В руках у наездников были флаги России и Саудовской Аравии. В честь Путина у дворца «Аль-Ямама» прозвучали фанфары. А встречающие главу государства при входе во дворец приветствовали его на русском языке.

По итогам визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию подписано более 20 соглашений, в том числе хартия о долгосрочном сотрудничестве стран — производителей нефти и меморандум об упрощении выдачи виз, передавал RT.