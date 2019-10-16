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Путин поручил подготовить предложения о системе мотивации классных руководителей

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Путин поручил подготовить предложения о системе мотивации классных руководителей

Москва, 16 октября. Правительство России по поручению президента РФ Владимира Путина представит предложения о системе мотивации классных руководителей школ, сообщила пресс-служба Кремля.

Поручение, которое глава государства дал по итогам состоявшегося в июле заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, адресовано правительству и высшим исполнительным органам власти регионов.

«Представить предложения по созданию системы мотивации классных руководителей в целях повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся в общеобразовательных организациях», — говорится в поручении.

Доклад должны будут представить российскому лидеру до 1 марта следующего года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава России поручил обеспечить развитие психологической службы в системе общего и профессионального образования, а также принять меры по совершенствованию координации деятельности и взаимодействия заинтересованных детских и молодежных общественных объединений.

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Источник: Пресс-служба президента РФ
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