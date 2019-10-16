Путин поручил рассмотреть вопрос о создании киностудии детских фильмов

Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании киностудии детских фильмов. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов», — говорится в поручении главы государства.

Правительству РФ необходимо подготовить доклад по данному вопросу до 20 декабря 2019 года. Кроме того, Владимир Путин поручил создать координационный центр по организации производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи.