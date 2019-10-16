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Трамп заявил, что РПК хуже, чем ИГ, комментируя операцию Турции в Сирии против курдов

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Трамп заявил, что РПК хуже, чем ИГ, комментируя операцию Турции в Сирии против курдов

Вашингтон, 16 октября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Рабочая партия Курдистана (РПК) еще хуже, чем террористическая группировка ИГ1 (запрещена в России). Об этом Трамп заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

«РПК, которой, как известно, управляют курды, пожалуй, хуже «Исламского государства»1 с точки зрения террористической угрозы и во многих других отношениях», — заявил американский президент.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Минобороны Турции доложило о 600 с лишним нейтрализованных террористов РПК.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, цель которой — очистка территории от вооруженных арабско-курдских формирований, а также ликвидация «террористических коридоров», ведущих на территорию Турции.

В годы войны на территории Сирийской Арабской Республики боевики SDF, которые активно сотрудничали с террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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