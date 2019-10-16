Трамп заявил, что его не удивила операция Турции против курдских боевиков в Сирии

Вашингтон, 16 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что его совершенно не удивило решение лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать операцию против курдских террористических формирований на севере Сирии.

«Меня это совершенно не удивило. Он [Эрдоган] долгое время выстраивал войска на границе», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой в среду.

Глава Белого дома заверил, что не давал «зеленый сигнал» Эрдогану начать операцию на севере Сирии. Трамп заявил, что написал президенту Турции «очень серьезное» письмо, оно может быть опубликовано.

Кроме того, президент США отметил, что операция турецких Вооруженных сил против курдских террористических формирований на севере Сирии не является «проблемой США». При этом Трамп охарактеризовал решение ввести санкции против Турции из-за операции Анкары на севере Сирии как «блестящее». США не должны рисковать жизнями солдат из-за ситуации в этой стране, добавил Трамп.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции турецких ВС является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы, куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

1 Организация запрещена на территории РФ.