Сирия, 17 октября. Войска САР заняли два поселения на северо-западе провинции Хасака. Девять женщин, имеющих гражданство Франции, бежали из лагеря «Аль-Хол». На южной окраине Дейр-эз-Зора прошла массовая демонстрация жителей в поддержку САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: получили поддержку жителей Дейр-эз-Зора, которые провели демонстрацию в помощь войскам САР на южной окраине города; заняли еще два поселения на северо-западе провинции Хасака.

Курды: ликвидировали два танка турецкой армии и союзных Анкаре сил к западу от Айн-Иссы в Ракке; упустили 9 женщин, имеющих гражданство Франции и подозревающихся в связях с ИГ1, которые бежали из лагеря «Аль-Хол».

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): виновна в получении увечий жителем Керназа, который подорвался на оставленной джихадистами мине.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе кольцевой дорожной развязки около военного аэродрома на южной окраине Дейр-эз-Зора прошел массовый митинг в поддержку Сирийской арабской армии (САА), передает сирийский портал SANA. Демонстранты приветствовали вход правительственных войск в Кобани, Манбидж и ряд других городов на севере САР, которые ранее удерживали боевики Демократических сил Сирии (SDF)****. Многие участники акции вышли на улицы с флагами республики и изображениями законного президента Башара Асада. Недавно такое же мероприятие прошло в поселении Маррат, находящемся в нескольких километрах к востоку от Дейр-эз-Зора на противоположном берегу реки Евфрат, о чем сообщал спецкорреспондент ФАН в Сирии.

Провинция Ракка

По сведениям портала North Press Agency, радикалы SDF уничтожили два танка турецкой армии и союзных Анкаре сил к западу от города Айн-Исса в северной части провинции Ракка. Несмотря на это, турки по мере развития своей антитеррористической операции «Источник мира» сохраняют явное преимущество в противостоянии с курдами. Так, недавно ими был зачищен ключевой город Сулук, расположенный чуть ближе к границе. Напомним, турецкие войска намерены сформировать безопасный коридор вдоль границы, свободный от курдских террористов. Данная зона будет занимать район вплоть до магистрали М4.

Провинция Хама

В городе Керназ к северо-западу от Хамы прогремел взрыв. Согласно информации канала Halab Today, там детонировала мина, в результате чего пострадали несколько местных жителей. Напомним, ранее в окрестностях населенного пункта дислоцировались боевики-исламисты, в том числе из состава террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ). Детонировавшее устройство, очевидно, было оставлено ими перед выходом из района. Напомним, правительственные войска САР освободили Аль-Латаминский выступ и другие территории на севере Хамы при поддержке ВКС РФ в июле – августе этого года.

Провинция Хасака

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что из лагеря беженцев, находящегося под контролем курдских группировок на северо-востоке Сирии, сбежали девять французских граждан, передает портал Al Arabiya. Причем все из них женщины. Предполагается, что они могут быть связаны с членами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Местные наблюдатели уверены, что речь идет именно о лагере «Аль-Хол», который является крупнейшим по числу обитателей в САР. Из-за высокого содержания там родственников и сторонников террористов ИГ, а также халатного отношению радикалов SDF к охране объекта этот лагерь в настоящее время является большой угрозой повторного распространения терроризма в арабской республике.

По данным военного источника в Twitter (@watanisy), сирийские войска вошли в еще ряд населенных пунктов в районе к северо-западу от Хасаки, а именно – в Аль-Манаджир и Аль-Ахрас. Ранее военнослужащие САА также заняли близлежащие деревни Габиша, Лайлан и Тавила, тоже находящиеся в предместьях города Тель-Тамр.

1 Организация запрещена на территории РФ.