«Новое поколение» — возможность иностранным специалистам узнать русский менталитет. ФАН-ТВ

Пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам реализации программы «Новое поколение» прошла сегодня в Москве.

Государственная программа направлена на ознакомление молодых иностранных специалистов с нашей страной. Краткосрочные поездки помогут представителям политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств лучше понять Россию.

В мероприятии приняли участие эксперты из общественно-политических сфер. Они обсудили проблемы и вопросы госпрограммы, с которыми сталкиваются ее участники. Например, сегодня в рамках программы невозможно пригласить в Россию одного и того же специалиста дважды, даже несмотря на то, что он является высококлассным профессионалом в своей области.

Но главное, как считают участники пресс-конференции, удалось обозначить основную цель «Нового поколения» — познакомить иностранцев с русским менталитетом, изменить привитую картинку России и показать, как же обстоят дела в нашей стране на самом деле.