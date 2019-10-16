«Новое поколение» — возможность иностранным специалистам узнать русский менталитет. ФАН-ТВ

Пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам реализации программы «Новое поколение» прошла сегодня в Москве.
Государственная программа направлена на ознакомление молодых иностранных специалистов с нашей страной. Краткосрочные поездки помогут представителям политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств лучше понять Россию.
В мероприятии приняли участие эксперты из общественно-политических сфер. Они обсудили проблемы и вопросы госпрограммы, с которыми сталкиваются ее участники. Например, сегодня в рамках программы невозможно пригласить в Россию одного и того же специалиста дважды, даже несмотря на то, что он является высококлассным профессионалом в своей области.
Но главное, как считают участники пресс-конференции, удалось обозначить основную цель «Нового поколения» — познакомить иностранцев с русским менталитетом, изменить привитую картинку России и показать, как же обстоят дела в нашей стране на самом деле.
«Первое мы очень контролируем. Ведь мы не сами все это организуем. Мы проводим тендер, выигрывают какие-то фирмы, мы все это сейчас держим под жесточайшим контролем, вот каждое движение. Какие гостиницы заказали. Вы приезжаете в страну первый раз, и еще и по приглашению кого-то, и вас плохо встречают, вы не в той гостинице живете, например. И это, конечно, для нас особая нагрузка. Мы очень жестко отслеживаем именно качество. Они [иностранные специалисты], конечно, все очень расслабляются под конец, потому что их очень дружелюбно встречают, их же ровесники показывают город Москву. У нас много регионов задействовано в этом. Они видят, что это не пустыня с медведями, и не что-то такое, как очень часто рассказывают и показывают, а совершенно другие реалии. И вот в этом, мне кажется, вот в этом гостеприимстве, комфортности, в которой они здесь прибывают, я имею в виду комфортности не только физической, а именно душевной, атмосферной комфортности. Вот это, наверное, самое важное», — считает Элеонора Митрофанова, руководитель Россотрудничества.