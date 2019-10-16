Рэпер Тимати стал отцом во второй раз

Москва, 16 октября. Российский хип-хоп-исполнитель Тимур Юнусов, известный как Тимати, стал отцом во второй раз. Фотографии с новорожденным появились в Instagram-аккаунтах рэпера и его возлюбленной, модели Анастасии Решетовой.

Тимати опубликовал на своей странице три фотографии, где он запечатлен с новорожденным ребенком на руках.

«Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г. Москва», — написал 36-летний артист.

Возлюбленная исполнителя разместила в своем аккаунте один снимок, на котором видны крохотные ноги малыша и руки Тимати.

«Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек», — написала модель.

Многие звезды шоу-бизнеса, в том числе певец Филипп Киркоров и комик Тимур Батрудинов, уже поздравили пару с пополнением в семье.

Некоторые подписчики предположили, что ребенку дали имя в честь друга Тимати, выпускника шоу «Фабрика звезд-4» Ратмира Шишкова, который погиб в автокатастрофе в 2007 году.

Для Тимати малыш стал вторым ребенком, у него подрастает дочь, которую ему подарила модель Алена Шишкова. Для Решетовой малыш стал первенцем.

Романтические отношения Тимати и Анастасии Решетовой завязались в 2015 году. При этом модель долгое время скрывала отношения с исполнителем. О своей беременности девушка сообщила в начале лета.