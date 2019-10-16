Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирийская армия освободила от курдских боевиков город Кобани на границе с Турцией

628
0 Оставить комментарий

Сирийская армия освободила от курдских боевиков город Кобани на границе с Турцией

Дамаск, 16 октября. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) вошли в город Кобани на севере Сирии недалеко от границы с Турцией.

Колонна САА въехала в город вечером в среду. За входом сирийских военных в город следили сотни местных жителей.

Ранее город находился под контролем курдских террористических формирований, поддерживаемых США. В среду стало известно, что западные военные покинули базу, уничтожив ее после отступления.

Кроме того, в среду подразделения САА впервые за пять лет вошли в город Ракка, который был захвачен запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 и контролировался курдскими террористическими формированиями.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции турецких ВС является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы, куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Сирийская армия освободила от курдских боевиков город Кобани на границе с Турцией

Операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров