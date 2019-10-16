«Без него не было бы русской действительности»: патриотизм Александра Проханова

Идеи писателя, сценариста и публициста Александра Проханова многие не разделяют, но слышали о них абсолютно все. Александр Андреевич последовательно отстаивает патриотические ценности и бесконечно рассуждает о необходимости консервативных реформ в современной России.

Политические взгляды Проханова многие находят экзотичными: Александр Андреевич видит будущее России как синтез двух идеологий — имперской и советской. Его философия — это путь «солдата империи». При всех симпатиях к коммунизму Проханов настаивает на преемственности между Российской империей и коммунистической Россией. Его проза в основном посвящена поиску русской идентичности, христианству, традиционным российским ценностям, критике капитализма и либерализма.

По словам Александра Андреевича, главная черта российского сознания — имперское мироощущение, которое выражается в попытке воплотить рай на Земле. В современной России, считает Проханов, сейчас происходит процесс зарождения «Пятой империи», ее прообразом должен стать Евразийский союз.

Патриотическую миссию публицист видит в создании национальной мечты.

«Есть мечта, а есть народ. Мечта исчезает, и исчезает вместе с ней народ…» — уверен Проханов.

Сейчас, по мнению писателя, в стране реализуются три мегапроекта: южный, арктический и тихоокеанский. О том, что Россия сейчас — геополитический центр мира, как считает Проханов, свидетельствует эффективная международная политика, проводимая властями: антитеррористическая операция в Сирии, упрочнение позиций России в Закавказье, а также воссоединение с Крымом. Кстати, в 2014 году Александр Андреевич получил медаль за «Освобождение Крыма и Севастополя», за личный вклад в возвращение полуострова в состав России.

Политические взгляды Проханова можно критиковать, однако считаться с ними приходится. Публициста часто называют одним из архитекторов современной российской действительности. Многие его идеи — преемственность «империй», необходимость «серьезных» геополитических игр, современная трактовка извечного «Москва — Третий Рим» — оказали значительное влияние на российскую политическую культуру.