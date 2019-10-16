Киркоров похвастался необычным подарком, подаренным после концерта

Москва, 16 октября. Эстрадный певец Филипп Киркоров похвастался необычным подарком от поклонников, который был подарен после концерта в Печоре. Артисту вручили огромную семгу.

Король российской эстрады опубликовал в своем Instagram-аккаунте небольшой фотоотчет с выступления в Печоре. Среди фотографий с концертных номеров была видеозапись, на которой сотрудники муниципального района Печора вручают певцу на сцене семгу.

«Отдельная благодарность главе муниципального района Печора Наталье Николаевне Паншиной за невероятный прием, внимание и этот памятный необычный подарок — семга! Это действительно необычно и очень ценно», — написал 52-летний певец.

Поклонники артиста также оценили презент, который получил исполнитель в Печоре.

«Северная семушка это лучший подарок», — написал пользователь с ником helenakrs77. «Вот это рыбка», — восхитилась подарком _ekaterina_yakovenko_. «Ничего себе, какая рыбина», — написала nadyaustyugova. «Вот это семга! Большому артисту — большую рыбу», — отметила olgakosyre.