Чавушоглу назвал жестом доброй воли призывы России к турецко-сирийскому диалогу

Анкара, 16 октября. Готовность России поддержать диалог между Турцией и Сирией является проявлением доброй воли Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит способствовать налаживанию диалога между властями Сирии и Турции в вопросе обеспечения безопасности на их границе.

Чавушоглу отметил, что российская сторона признает законную обеспокоенность Турции в области обеспечения собственной национальной безопасности.

«Россия может заявлять о готовности к взаимодействию с действующими властями Сирии. Может выступать за распространение контроля над районами Сирии, как мы видим в Манбидже. Подобный подход демонстрируется Москвой не впервые», — сказал он.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на северо-востоке Сирии. Главной целью турецкой операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии. Кроме того, Анкара намерена блокировать трассу М4, которая служит коридором для террористических формирований.

Антитеррористическая операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Однако курдские боевики не вели боевые действия против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований. При этом деятельность курдских боевиков в Сирии способствовала созданию спящих ячеек ИГ, члены которых в любой момент могут начать вооруженное противостояние на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.