Премьер Украины объяснил свое посещение концерта неонацистов

Киев, 16 октября. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что никогда не слышал текстов неонацистской группы, на концерте которой он побывал несколько дней назад.

После визита главы украинского кабмина на выступление рок-группы «Сокира Перуна» разгорелся скандал. Свое посещение концерта ультраправого музыкального коллектива Гончарук объяснил приглашением на мероприятие украинскими ветерановами, от которого он не мог отказаться.

Во время брифинга с журналистами Алексей Гончарук ответил на вопрос, слушал ли он творчество группы «Сокира Перуна».

«Ни одного раза. Это не был концерт какой-то одной группы, на которую я специально пошел, потому что я фанат этой группы», — рассказал глава украинского кабмина.

Министр подчеркнул, что на Украине существует множество людей, основная цель которых «расколоть общество». Сам же Гончарук, по его словам, придерживается «общечеловеческих ценностей».

Главным организатором концерта, на котором побывал премьер-министр Украины, выступил Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины. После в Сети появились фотографии Гончарука, который даже поднимался на сцену, чтобы поздравить неонацистов с наступающим Днем защитника Украины.

Отметим, что весной 2018 года киевская полиция завела уголовное дело против группы «Сокира Перуна» из-за использования свастики и фашистских призывов в своем творчестве. При этом сами музыканты отрицают причастность к неонацизму.