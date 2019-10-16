Турция против курдских террористов, день 8: САА освободила Ракку от курдов, военная полиция РФ входит в Кобани

Сегодня в Сирии завершился восьмой день контртеррористической операции армии Турции «Источник мира». О наиболее важных событиях за сегодняшний день читайте в материале Федерального агентства новостей.

Главные события дня

Сирийская арабская армия (САА) впервые за пять лет вошла в город Ракка. Ранее населенный пункт был захвачен запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 и находился под контролем курдских террористических формирований.

«Передовые отряды сирийской правительственной армии вошли в Ракку впервые за пять лет и установили несколько наблюдательных пунктов в городе», — сообщил источник РИА Новости.

Отметим, сначала Ракка была столицей ИГИЛ1, однако в 2017 году была захвачена курдскими боевиками, поддерживаемыми международной коалицией во главе с США. Город был разрушен и буквально стерт с лица земли. Курды вывезли остатки боевиков ИГИЛ из Ракки и инкорпорировали в свои отряды.

В то же время стало известно, что военная полиция России располагается в 30 километрах от города Кобани, что на сирийско-турецкой границе. В Сети даже появились снимки автоколонны российских подразделений, сделанные очевидцами на мосту через реку Евфрат в районе поселка Каракозак. Военная полиция займется патрулированием линии соприкосновения между армиями САР и Турции в районе города Кобани.

Чуть позже к россиянам присоединятся подразделения Сирийской арабской армии. Ожидается, что армейские части войск САР займут позиции на границе с Турцией и возьмут под контроль участок магистрали, связывающей Алеппо и Хасаку, в этой местности.

Колонна САА отправилась в Кобани из города Манбидж на другой стороне Евфрата, над которым накануне впервые с 2012 года был поднят государственный флаг Сирии. Ранее Соединенные Штаты добровольно передали этот стратегический населенный пункт сотрудникам военной полиции РФ и правительственным силам САР, оперативно эвакуировав свои подразделения к иракской границе за 24 часа. Предполагается, что уже в ближайшие дни флаг Сирии будет вновь развеваться и над Кобани.

В 2012 году город был захвачен курдскими боевиками Сирийских демократических сил (SDF). В 2014-2015 годах ожесточенные бои за него вели террористы «Исламского государства» и SDF.

Кроме того, командование армии САР направило подкрепление к городу Айн-Исса, который располагается на севере страны в провинции Ракка. По информации прессы, на базу, расположенную близ города, направлена дополнительная бронетехника.

Другие события

В сирийском городе Манбидже (восток провинции Алеппо) военная полиция РФ впервые организовала патрулирование, сообщил офицер ВСУ РФ Сафар Сафаров. При этом он отметил, что при виде российского флага всяческие боевые действия в населенном пункте тут же прекращаются.

«Ни турки, ни курды не хотят навредить нам, так что благодаря нашей работе бои останавливаются. Еще неделю назад мы не могли себе позволить заехать в Манбидж открыто, с демонстрацией флага», — уточнил офицер.

Сафаров добавил, что раньше работе военной полиции РФ мешали американские военные, которые перехватывали россиян на дороге из-за разного понимания зон ответственности. Однако теперь две бывшие военные база США в районе Манбиджа занимают подразделения Сирийской арабской армии.

15 октября американские военные покинули свои базы в районе Манбиджа и отправились в направлении границы с Ираком. В это же день правительственные войска Сирии взяли под свой контроль Манбидж и близлежащие населенные пункты. В настоящее время сирийские военнослужащие укрепляют свои позиции и перебрасывают к городу тяжелую бронетехнику и вооружение.

К слову, силы международной коалиции во главе с США полностью ликвидировали свою военную базу в районе города Кобани, что на севере Сирии. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA. По данным прессы, ликвидация базы произошла после того, как военные альянса покинули ее.

Необходимо отметить, что с момента начала трансграничной операции «Источник мира» в Сирии вооруженные силы Турции ликвидировали 637 курдских террористов. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции. Сама операция направлена против вооруженных формирований курдских бандформирований. Дело в том, что официально курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) заявляют о «борьбе с терроризмом» в стране, однако на деле включают боевиков «Исламского государства» в свои ряды.

В то же время директор управления общей разведки САР Хусам Люка заявил, что в зоне действия войск Турции на севере САР осталось не более нескольких тысяч членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Число военнослужащих Турции, задействованных в операции «Источник мира», официально не раскрывается, но состав команды, судя по масштабу, как минимум в разы превышает силы курдских формирований, применяется авиация и тяжелая артиллерия. Турецкая пресса ранее писала о 15 тысячах военных.

«На севере Сирии курды представлены в основном членами Рабочей партией Курдистана, их численность не превышает нескольких тысяч человек», — сказал Люка в беседе с РИА Новости в кулуарах открывшегося в Сочи совещания руководителей спецслужб государств-партнеров ФСБ России. При этом директор управления общей разведки не уточнил другие детали.

Между тем в контролируемых Дамаском районах Хасаки состоялись массовые мероприятия в поддержку Сирийской арабской армии (САА) и против курдских боевиков, удерживающих обширные территории на северо-востоке страны. В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) оказались видеозаписи, снятые источником в правительственных войсках САР.

В административном центре провинции, большей частью захваченной террористами из Отрядов народной самообороны (YPG), прошла церемония поднятия официального государственного флага арабской республики, которая была организована местными представителями правящей партии «Баас». В ней были задействованы многие местные жители, в том числе и школьники. Тем самым люди приветствовали вход сирийской армии в Манбидж, Ат-Табку, Кобани и ряд других городов на севере САР, которые ранее занимали курдские радикалы. Местное население выразило надежду, что и Хасака вместе со всей одноименной провинцией скоро целиком вернутся под управление легитимного правительства.

Реакция

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии. Сами переговоры прошли по инициативе турецкой стороны.

«Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерение способствовать созыву конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве», — значится в сообщении Кремля.

Лидеры стран также подтвердили, что в силе остается приверженность сторон обеспечению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

Чуть позже президент Турции сообщил, что Анкара продолжает переговоры с Москвой и Вашингтоном относительно дальнейшей судьбы освобожденного от курдских террористов Манбиджа в сирийской провинции Алеппо. При этом он подчеркнул, что не считает вход сирийской правительственной армии в город Манбидж «слишком негативным событием», «потому что это, в конце концов, их территория».

Эрдоган также добавил, что турецкие военные не планируют занимать указанный город.

«Турция не стремится к контролю над Манбиджем. Неважно, кто дислоцирован в этом районе Сирии — российские военные или армия Асада. Главное, чтобы в Манбидже не было террористов», — пояснил турецкий лидер.

Кроме того, он обвинил США и Европу в лицемерии из-за их критики операции против курдских террористов в Сирии. Глава турецкого государства назвал Рабочую партию Курдистана (РПК) и «Исламское государство» «проектами» недругов Турции.

«Обращаюсь к странам НАТО: когда РПК и YPG (силы самообороны сирийских курдов. — Прим. ФАН) стали членами НАТО? Почему я об этом не знаю? — задал риторический вопрос турецкий президент. — Почему страны НАТО поддерживает YPG? Я призываю вас быть не против нас, а за нас».

Президент Турции обвинил западные страны в лицемерии, заявив, что «союзники в лицо говорят одно, а за спиной — другое». К слову, по словам Эрдогана, официальную Анкару совершенно не беспокоят санкции США, введенные в связи с военной операцией против курдов-террористов.

В то же время власти России и Сирии предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасный выход иностранного военного контингента с северо-востока Сирии, где проходит турецкая военная операция против курдов. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.

Сейчас в регионе продолжается эвакуация американских подразделений. Ранее Вооруженные силы США покинули пункты базирования в населенных пунктах Дадат и Умм-Миаль в округе Манбидж провинции Алеппо, выдвинувшись в сторону иракской границы.

Более того, военные РФ предотвращают конфликты в районах Сирии, вернувшихся под контроль Дамаска. Так, российский ЦПВС призвал население районов, ранее подконтрольных военным США и их союзникам по международной коалиции, «воздержаться от агрессивных действий в отношении военнослужащих вооруженных сил западных государств либо союзных им формирований».

Мнения экспертов

Турция в рамках антитеррористической операции «Источник мира» решает вопросы о создании зоны безопасности в Сирии, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Парламентарий напомнил, что операция была тщательно продумана Анкарой.

«Касательно курдов можно сказать, что в этот период времени они были неуправляемы. Точнее, управлялись сами по себе. Турция, войдя туда, решает задачу обезопасить и создать зону безопасности вокруг своих границ», — цитируют слова политика «Народные новости».

Комментируя проведение Турцией военной операции в Сирии, Швыткин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина. Глава государства ранее подчеркивал, что все последствия этой военной антитеррористической операции в Сирии были тщательно продуманы со стороны Анкары.

По мнению же ведущего научного сотрудника Центра азиатских и африканских исследований Алексея Образцова, курдские формирования в Сирии оказались «пороховой бочкой» для Ближнего Востока и Турции из-за террористической деятельности и связей с радикалами.

Востоковед назвал неоднозначной роль курдских вооруженных формирований в сирийских событиях. По его словам, схему разработало командование США, которое располагало в Сирии контингентом всего в несколько тысяч военных. Руками курдов американское командование проводило военные операции против запрещенной в РФ террористической организации ИГ1.

По словам Образцова, отряды курдов уничтожали сторонников ИГ крайне неохотно. Надеясь на защиту США, террористы много раз сдавали населенные пункты. Эксперт утверждает, что под руководством Пентагона курды выводили радикальных исламистов на территорию американских баз, где формируются спящие террористические ячейки, которые в любой момент готовы атаковать Сирию или другую цель на Ближнем Востоке и за его пределами.

Это же мнение подтвердил бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС Российской Федерации Сергей Хатылев. По мнению военного эксперта, на Западе надеются, что их действия приведут к новому витку «цветных революций». Впрочем, как отметил Хатылев, с точностью утверждать, какие задачи на Ближнем Востоке ставят перед собой американские власти, в настоящее время сложно.

«Сказать, какую точно они ставят себе задачу, трудно. Но в целом — создание напряженной обстановки в этом регионе», — уточнил эксперт.

Он выразил уверенность в том, что примерно через 14 дней станет ясно, «какую рыбку США будут ловить и как».

В свою очередь военный эксперт Игорь Коротченко выразил уверенность в том, что курдские формирования, теряющие контроль над территориями в Сирии, должны пойти на полномасштабные переговоры с Дамаском, после чего интегрироваться в единую и мирную Сирию.

«Если курды будут занимать реалистичную позицию, то это приведет к тому, что они должны уйти под крыло Дамаска. Соответственно, позиция сирийского правительства такова: курдские формирования должны быть демилитаризированы», — пояснил он.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Она началась с авиаударов турецких ВВС по позициям курдских формирований. Операция Анкары нацелена на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство». С помощью «Источника мира» турецкие власти намерены создать буферную зону вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что эта мера позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.