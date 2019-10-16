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Представитель ООН требует закрыть сайт «Миротворец»

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Представитель ООН требует закрыть сайт «Миротворец»

Москва, 16 октября. Депутаты Верховной рады Украины должны инициировать закрытие сайта «Миротворец». Об этом заявил заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по правам человека в стране Бенджамин Моро.

В рамках заседания комитета Рады по свободе слова 16 октября он отметил, что на сайте часто появляются личные данные представителей СМИ. Это, по словам Моро, нарушает национальное законодательство и международные нормы. Он также обратил особое внимание, что журналисты на сайте «Миротворца» обозначаются как террористы и предатели, что представляет для них серьезную опасность.

«Совсем недавно журналист Вадим Комаров подвергся жестокому нападению и умер через несколько месяцев. Кроме того, виновные в нападении на [журналиста Павла] Шеремета не призваны к ответу спустя три года», — напомнил зампред мониторинговой миссии ООН.

Моро призвал депутатов Рады принять все необходимые меры для закрытия сайта «Миротворец». Об этом пишет издание «Украинские новости».

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