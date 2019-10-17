Сирия, 17 октября. Части САА впервые за пять лет вошли в Ракку и установили там КПП. США уничтожили военную базу в Кобани после вывода своих отрядов. В ходе операции «Источник мира» от курдских боевиков были зачищены еще два поселения в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков в южной части Идлиба; вошли в Ракку и установили там КПП.

«Тахрир аш-Шам»: не перестает провоцировать стычки с САА на окраинах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: заявило о подрыве дома разведчика РПК у аш-Шаддади в Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам протурецких сил в Алеппо; потеряли контроль над двумя деревнями на севере Хасаки; направили подкрепления к заводу Коноко в Дейр-эз-Зоре; возобновили принудительную мобилизацию гражданских лиц в Хасаке.

Соединенные Штаты: уничтожили свою военную базу в Кобани на северо-востоке Алеппо; перебросили войска из Манбиджа в иракскую провинцию Аль-Анбар.

ВС Турции и протурецкие силы: осуществили вылеты над городом Айн-Исса на севере Ракки; продолжают развивать наступление на северо-востоке САР; захватили трех курдских боевиков на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

На северо-востоке провинции в приграничных с Турцией районах продолжились перестрелки между протурецкими формированиями и курдскими бандгруппами, спровоцированные последними. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (ParaKeta), союзники Анкары обстреляли позиции курдских боевиков недалеко от населенных пунктов Шийух Джерин и Зор-Магар, находящихся восточнее города Джараблус. Также поступали данные о стычках противников к северу от Манбиджа у населенного пункта Айн аль-Дадат, которые, однако, не подтвердились.

Стало известно о том, что военная полиция РФ впервые осуществила патрулирование улиц Манбиджа. Об этом сообщало агентство новостей Enab Baladi со ссылкой на слова представителя формирования — Сафара Сафарова.

После вывода американских подразделений из района Кобани вертолеты США ударили по своей бывшей базе «Харабешк». Предполагалось, что уничтожение военного объекта связано с желанием Вашингтона скрыть следы совершенных преступлений. Как известно, к подобным методам, как правило, прибегают и боевики исламистских группировок во время отступления. К вечеру окраин Кобани достигли силы САА.

Были опубликованы данные о числе мирных жителей, погибших под огнем курдских радикалов двумя днями ранее. Медиапортал Syrian Network for Human Rights заявлял о том, что в результате обстрела деревень Мирза, Таль Али и аль-Шуаиб были убиты не менее шести сирийцев.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (Omar_Madaniah) публиковал неподтвержденные сведения об атаке неизвестных ВВС в юго-восточной части провинции. Утверждалось, что под ударом оказались военные объекты проасадовских иранских ополченцев, тем не менее никаких свидетельств очевидцев или других доказательств авианалета до сих пор не поступало.

Появилась информация о переброске подкрепления «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в район нефтеперерабатывающего завода Коноко. Военный источник в сети Twitter (AliAlleile) передавал, что истребители ВВС США F-15 также осуществляли боевые вылеты в данном районе. С какой целью союзники стягивали силы к фабрике, все еще неизвестно.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба продолжились вооруженные столкновения между правительственными войсками и исламистами террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***. Интернет-портал Step News Agency передавал, что боевики выступили инициаторами стычек, обстреляв поселение Мадайя. Сирийская арабская армия (САА), в свою очередь, открыла огонь по военным объектам боевиков на подступах к населенным пунктам Кафр-Саджна, Маарет-Хурма и Шейх-Мустафа. В связи с участившимися провокациями джихадистов САА была вынуждена направить к линии разграничения сил дополнительные подразделения, о чем заявлял Twitter-канал (Electro_Media). Также стычки фиксировались в соседних Хаме и Латакии.

Сообщалось о взрыве в поселении Шалах. Новостной портал Halab Today TV передавал, что детонировала бомба, найденная четырьмя местными детьми. Все они были убиты. Предполагается, что СВУ было установлено членами одной из подпольных ячеек ИГ1.

Провинция Ракка

Накануне в пограничный город Тель-Абьяд продолжили прибывать мирные жители, бежавшие отсюда во время боевых действий. Twitter-каналом (OmerOzkizilcik) было обнародовано видео, на котором члены протурецких сил встречают беженцев.

Между тем южнее Тель-Абьяда отмечались столкновения между турками и курдскими террористами. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (LucasFoxNews), самолеты и вертолеты ВВС Турции были задействованы в районе города Айн-Исса.

Стало известно о прибытии в Ракку частей Сирийской арабской армии (САА). По информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), они разместили в городе несколько контрольно-пропускных пунктов. Жители встретили сирийских военнослужащих маршами и гуляниями.

Провинция Хасака

В течение дня продолжились бои за город Рас аль-Айн. Несмотря на натиск вооруженных сил Турции и подконтрольных им формирований, курдские радикалы не переставали оказывать ожесточенное сопротивление, в результате чего обе стороны сохранили исходные позиции. В то же время южнее Рас Аль-Айна союзники Турции преуспели, заняв населенные пункты аль-Атамия и Хайла, передавал Twitter-канал (jisrtv). Кроме того, в плен попали три члена Рабочей партии Курдистана (РПК) или союзных ей бандгрупп. Курдские СМИ, в свою очередь, заявляли об убийстве почти 50 джихадистов, однако официального подтверждения данная информация так и не получила.

Во второй половине дня стало известно об уничтожении хранилища с вооружением курдских террористов в поселении аль-Алия, расположенном вблизи границы с Ираком.

Между тем в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) произошла новая вылазка боевиков «Исламского государства». Так, подконтрольный ИГ медиапортал заявлял о подрыве дома одного из разведчиков РПК в поселении Кабр Таха у аш-Шаддади. До сих пор не поступало никаких данных о судьбе хозяина дома.

В городе Хасака возобновились аресты гражданских лиц, проводимые с целью принудительной мобилизации. Согласно сведениям новостного портала Al Manar News, членами так называемой милиции «Асайиш» были задержаны 20 молодых людей. Все они будут направлены на фронт в рамках принудительной мобилизации.

Ирак

Стало известно, что 40 солдат США, ранее базировавшихся в районе Манбиджа, были переброшены на военную базу «Айн Ассад», располагающуюся в провинции Аль-Анбар на западе Ирака. Об этом сообщал военный источник в сети Telegram (NovostiDamask). Более подробная информация пока выясняется. Напомним, прежде здесь также дислоцировались боевики «Исламского государства», которых США эвакуировали из Сирии на вертолетах.

1 Организация запрещена на территории РФ.