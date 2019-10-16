Захарова призвала обсуждать убийства журналистов на Украине в ОБСЕ и ПАСЕ

Москва, 16 октября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выступление главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамина Моро в Раде. Захарова призвала обсуждать убийства журналистов не в украинском парламенте, а на международных площадках.

В ходе выступления в Раде Моро выразил обеспокоенность из-за отсутствия на Украине реакции со стороны правоохранительных органов на преступления против журналистов, блогеров и работников СМИ. Он отметил, что до сих пор не названы виновные в убийстве журналиста Павла Шеремета. Кроме того, Моро призвал закрыть сайт «Миротворец». Создатели сайта публикуют имена людей, в том числе журналистов, деятельность которых считают вредной для страны.

«Зачем об этом говорить в Раде? Об этом надо говорить в ОБСЕ, ПАСЕ, ЮНЕСКО, на гламурных парижских и лондонских форумах по безопасности журналистов. Правда, туда организаторы физически не пускают журналистов, которые могли бы засвидетельствовать страшные преступления порошенковского режима против свободы слова», — написала Захарова в Facebook.

Речь идет о Глобальной конференции по свободе средств массовой информации в Лондоне, на которую не пустили журналистов изданий RT и Sputnik. МИД РФ потребовал объяснить нелепую ситуацию, однако Лондон так и не предоставил ответов.