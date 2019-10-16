Эрдоган посмеялся над угрозами главы МИД Германии из-за операции Турции против курдов

Анкара, 16 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал главу МИД Германии Хайко Мааса «дилетантом», который ничего не понимает в политике. Планы Мааса ограничить экспорт вооружений Анкаре вызвали у турецкого президента усмешку.

Как пишет Bild, Эрдоган резко раскритиковал немецкого министра иностранных дел. Недовольство турецкого президента вызвало заявление Мааса о планах по ограничению экспорта вооружений Анкаре из-за военной операции в Сирии.

Эрдоган в ответ назвал немецкого политика «дилетантом».

«Если бы ты что-то понимал в политике, ты бы так не говорил», — заявил глава Турции.

Планы ФРГ по оружейному экспорту Эрдоган прокомментировал с усмешкой.

«И тут приезжает немецкий министр иностранных дел — человек, у которого нет чувства меры — и говорит: мы не будем продавать Турции оружие. Это предел», — заявил он, подчеркнув, что от подобных решений проиграет сама Германия и лично Маас, а не Турция.

Эрдоган 9 октября объявил о начале контртеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии, сообщала «Газета.ру». Целью операции турецких ВС является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы и куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

Ранее президент США Дональд Трамп поручил главам Госдепартамента и Минфина вводить санкции против лиц, «препятствующих прекращению боевых действий на севере Сирии». Трамп также подписал исполнительный указ о введении санкций против Турции в связи с проведением военной операции Анкары в Сирии.

Позднее стало известно, что Канада вслед за европейскими странами заявила о прекращении поставок вооружений Турции. Экспорт оружия в Турцию также приостановили Италия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Германия и Финляндия.

Эрдоган заявил, что введенные Штатами ограничения не беспокоят Анкару и операция в Сирии будет продолжена до достижения поставленных целей.

В среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция ответит на санкции со стороны США.

1 Организация запрещена на территории РФ.